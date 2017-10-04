نكشف كواليس اجتماع أحمد سليمان مع حملته الانتخابية في «كافيه» الشيخ زايد

التحرير

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كتب: مصطفى محمود ومصطفى البنا

رغم قيام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق والمرشح المحتمل لرئاسة الزمالك بإقامة دعوى بطلان لائحة النادي التي تم اعتمادها في الجمعية العمومية الأخيرة بغرض إلغاء انتخابات النادي القادمة إلا أنه لايزال مستمرًا في عقد اجتماعاته مع حملته الانتخابية استعدادًا لتلك الانتخابات.

وعلمت «التحرير» أن سليمان عقد اجتماعًا مع أفراد حملته الانتخابية بأحد الكافيهات في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر وتم وضع خطة العمل التي سيسير عليها أفراد الحملة خلال الفترة القادمة.

وقام سليمان خلال الجلسة بتوزيع المهام على المجموعة التي تدير حملته حيث كلف المجموعة التي تقود صفحات السوشيال ميديا بنشر أخبار مكثفة عبر الصفحات الخاصة بهم ومنها ما يحمل اسم الزمالك واخرى بأسماء لاعبين للتشكيك في الأعمال التي يقوم بها مجلس الإدارة الحالي برئاسة مرتضى منصور وكذلك الهجوم على الأخير وأفراد قائمته عبر هذه الصفحات.

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كما طالب عضو مجلس الإدارة السابق مجموعة أخرى من أفراد الحملة بالتواصل مع بعض المسؤلين في البرامج الرياضية ومدهم بالأخبار وإجراء مداخلات في هذه البرامج للهجوم على مجلس الإدارة الحالي وحدد «سليمان» 3 برامج للتواصل معهم وهي: برنامج الغندور والجمهور على شاشة قناة LTC وبرنامج الحريف الذي يقدمه إبراهيم فايق على قناة dmc وبرنامج استاد العاصمة الذي يقدمه مصطفى يونس على قناة العاصمة.

وقد قام أحمد سليمان بعرض خطة العمل التي كلف بها أفراد حملته الانتخابية على أعضاء القائمة للحصول على رأيهم قبل اجتماعه الأخير مع الحملة.

وعلمت «التحرير» أن قائمة أحمد سليمان التي يقودها هاني العتال الذي أعلن ترشحه على منصب النائب في الانتخابات القادمة، قامت بشراء بعض الوقت في إحدى القنوات الفضائية ليتم استضافة افراد القائمة في هذه الفترة وعمل مداخلات هاتفية لهم.