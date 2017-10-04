لاعبو المنتخب يحتفلون بعيد ميلاد «تريزيجيه»

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حرص لاعبي المنتخب الوطني، على الاحتفال بعيد ميلاد زميلهم محمود حسن «تريزيجيه»، لاعب فريق قاسم باشا التركي، داخل فندق الإقامة ببرج العرب، أثناء معسكرهم إستعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الكونغو بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

من جانبه نشر تريزيجيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» صورة برفقة زملائه معلقًا عليها :-" شكرًا إخوتي على عيد الميلاد".

ويستعد منتخب مصر، خلال معسكره المغلق الذي يقام حاليًا بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.