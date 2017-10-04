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لاعبو المنتخب يحتفلون بعيد ميلاد «تريزيجيه»

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لاعبو المنتخب يحتفلون بعيد ميلاد «تريزيجيه» لاعبو المنتخب يحتفلون بعيد ميلاد «تريزيجيه»

التحرير

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حرص لاعبي الوطني، على الاحتفال بعيد ميلاد زميلهم محمود حسن «تريزيجيه»، لاعب فريق قاسم باشا التركي، داخل فندق الإقامة ببرج العرب، أثناء معسكرهم إستعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الكونغو بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2018.

من جانبه نشر تريزيجيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» صورة برفقة زملائه معلقًا عليها :-" شكرًا إخوتي على عيد الميلاد".

ويستعد منتخب ، خلال معسكره المغلق الذي يقام حاليًا بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

 

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التحرير

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