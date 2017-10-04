«مودريتش» يقترب من تحقيق رقمًا جديدا في مسيرته الكروية

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اقترب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدرير الإسباني من تحقيق رقما جديدا في الملاعب إذا ما شارك مع منتخب بلاده أمام منتخب فنلندا، في اللقاء الذي يجمعهما والمقرر إقامته مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم للقارة الأوروبية.

وفي حال مشاركة مودريتش في اللقاء فإنه سيدخل بذلك نادي الـ100 من حيث عدد المباريات الدولية التي شارك فيها مع منتخب كرواتيا.

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وكانت المُشاركة الأولي لمودريتش مع المنتخب الكرواتي في عام 2006 في مُباراة ودية أمام الأرجنتين وربحت كرواتيا بثلاثة أهداف لهدفين، ونجح «لوكا» خلال الـ99 مُشاركة السابقة فى تسجيل 11 هدفًا في مسيرته الدولية.

وينتظر مودريتش أن يصبح سادس لاعب في تاريخ كرواتيا يصل للمُباراة رقم 100، واللاعب الثالث في تشكيلة ريال مدريد الحالية الذي يدخل نادي الـ100 مع منتخب بلاده بعد كلًا من كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس لاعبي الملكي.