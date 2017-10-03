مصدر: شرطي طهطا المُنتحر داخل محبسه صادر ضده أحكام قضائية

كتب – فتحي سليمان:

عثرت أجهزة الأمن بمركز شرطة طهطا بسوهاج، مساء اليوم الثلاثاء، على جثة خفير نظامي يدعى أشرف عبدالعظيم مجلي تابع لقوة القسم مشنوقاً بـ"شال" قماش ومعلقًا في سقف حمام الحجز.

وقالت مصادر أمنية مسؤولة بمديرية أمن سوهاج إن الخفير صادر ضده 14 حكمًا قضائياً، وأنه طلب من مأمور القسم عدم إدخاله الحجز مع السجناء والمحتجزين ذمة قضايا متنوعة، لكن الأخير رفض طلبه.

وأوضحت المصادر أن الأحكام الصادرة ضد الشرطي المُنتحر غير مُخلة بالشرف وهو ما جعله مستمرًا في عمله حتى لحظة انتحاره، وأن حبسه داخل مركز شرطة طهطا، كان بسبب صدور حكم قضائي أخير ضده بالحبس لمدة عامين، وهو ما استوجب احتجازه داخل الحجز لحين عرضه على النيابة لتنفيذ الحكم.

وكشفت المعاينة الأولية لجثة خفير الشرطة أنه نصب مشنقة لنفسه وربط "شال" يرتديه في سقف حمام الحجز، ولفه حول رقبته بـ"خيه" ثم صعد على جردل بلاستيك، وعلق نفسه فيه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن الخفير 51 سنة، مقيم بقرية بني عمار التابعة لمركز طهطا بسوهاج، وأنه تم احتجازه داخل القسم لصدور أحكام قضائية ضده.

وقال أحد الشرطيين داخل قسم الشرطة – رفض ذكر اسمه - إن الخفير كان يمر بحالة نفسية سيئة وأنه أخبره منذ يومين بتفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين مأمور القسم بعدما تقدم أحد الأهالي ببلاغ ضده يتهم الخفير فيه بالاشتراك مع آخرين باختطاف نجله.

وأوضح زميل الخفير أنه أنكر أمام العقيد هيمن علي إبراهيم مأمور المركز التهمة وترجاه بعدم احتجازه قائلاً له: "يا بيه ما تحطنيش في الحجز مع المساجين.. انا خفير في المركز ليا اكتر من 15 سنة.. ده انا الخفير بتاعك".

ونوه الشرطي إلى أن المأمور رد عليه بقسوة ورفض طلب الخفير، واحتجزه لحين عرضه على النيابة العامة فساءت حالته النفسية، وكان يرفض مقابلة أي أحد من أهله وذويه".

انتقل اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إلى مركز طهطا للتحقيق في الواقعة، وأمر باستدعاء جميع أفراد وضباط المركز للاستماع لأقوالهم.