ترامب يحاول تهدئة سكان بورتوريكو خلال تفقد آثار إعصار ماريا

واشنطن - (د ب أ):

التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالمسؤولين المنتخبين والعاملين في مجال الاغاثة من الكوارث في بورتوريكو، في الوقت الذي نوه فيه بجهود الحكومة الامريكية لمساعدة الأراضي المريكية على التعافي من الدمار الذى سببه إعصار ماريا.

وبعد وصوله إلى سان خوان لتفقد الاضرار بنفسه، لم يتطرق الرئيس إلى الخلاف، الذي نشب بينه وبين عمدة عاصمة بورتوريكو خلال عطلة نهاية الاسبوع، إلا أنه قال قبل مغادرته إلى واشنطن انه يعتقد انها "تراجعت عما قالته" واعترفت "بقيامنا بعمل رائع".

ووافقت كارمن يولين كروز، عمدة سان خوان، التي انتقدت بشدة جهود الإنقاذ الأمريكية، على الاجتماع في وقت لاحق مع ترامب، وفقا لما جاء في بيان نقلته وسائل الإعلام الأمريكية..

وقالت كروز فى البيان "سأغتنم هذه الفرصة لتأكيد الرسالة الأساسية ،وهى أن كل هذا يتعلق بإنقاذ الأرواح وليس بالسياسة .الأمر يتعلق أيضا بإعطاء شعب بورتوريكو الاحترام الذى نستحق، والاعتراف بالواجب الأخلاقي للقيام بكلاهما".

وطالبت كروز أيضا "بسلسلة متواصلة ومستمرة من المساعدات" ووبيروقراطية أقل و "شعور من واشنطن بأن هذه الأمور ملحة".

يذكر أن كروز انتقدت جهود المساعدات التي تقدمها الادارة الامريكية، ووصفتها بانها ضئيلة وبطيئة للغاية، مما يترك الناس يموتون خلال انتظارهم للمساعدة..

وشن ترامب هجوما علي كروز في العديد من تغريداته يوم السبت الماضي ، حيث انتقد ا قيادتها، وزعم أن سكان بورتوريكو لم يقوموا بدورهم في انقاذ الجزيرة.

وبعد وصول ترامب إلى سان خوان ،اليوم الثلاثاء، أشاد بحاكم بورتوريكو ريكاردو روسيلو ومسؤولين اخرين منتخبين وجهود الحكومة الامريكية وخاصة جهود قوات البحرية وخفر السواحل.