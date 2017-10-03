لسبه طالبًا في الطابور.. إحالة وكيل مدرسة بالأقصر للتحقيق

الأقصر - محمد محروس:

قرّر سيد الفيومي وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إحالة وكيل مدرسة أحمس الابتدائية بالكرنك، للتحقيق، على خلفية شكوى قُدمت ضده من قبل أولياء أمور، اتهموه بسب وضرب تلميذ في الصف الخامس الابتدائي بالمدرسة، مثيرًا حالة من الهرج والمرج أثناء طابور الصباح، حسبما أفاد وكيل مديرية تعليم الأقصر.

وأضاف وكيل المديرية، أنه توجه، اليوم الثلاثاء، إلى المدرسة على رأس وفد ضم أعضاء المتابعة بالمديرية، وذلك للتبين من حدوث الواقعة والتأكد منها، وحضروا طابور الصباح بالمدرسة وصدر قرار بإحالة المعلم "م.أ" وكيل مدرسة أحمس الابتدائية، الواقعة بمنطقة الكرنك، إلى التحقيق، كما جرى التنبيه على جميع القائمين على العملية التعليمية، بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين وعدم مخالفتها، واستخدام الأساليب التربوية والتعليمية المنهجية في التعامل مع التلاميذ.