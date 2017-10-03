أهالي قرية السنانية بدمياط يشكون من انقطاع مياه الشرب

التحرير

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كتبت - نجلاء بدر

يعاني أهالي قرية السنانية التابعة لمحافظة دمياط من انقطاع مياه الشرب باستمرار في أغلب المناطق والشوارع الرئيسية داخل القرية، مما يشكل أزمة للمواطنين.

وقالت نهال عماد، ابنة قرية السنانية، إن مياه الشرب تنقطع بشكل يومي في بعض مناطق القرية بشكل كامل طوال اليوم، والبعض الآخر لمدة زمنية تتجاوز الـ6 ساعات تقريبًا، وعلى وجه التحديد في الفترة من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مؤكدة أن ظاهرة الانقطاع ظهرت منذ حوالى 4 أشهر ومستمرة حتى الآن.

وأضاف محمد زيدان، أحد مواطني القرية، لـ"التحرير"، أنه تم مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة أكثر من مرة لحل المشكلة لكن دون جدوى، لافتا إلى أن بعض الأهالي اضطروا لمغادرة منازلهم والإقامة مع ذويهم في قرى مجاورة إلى حين إيجاد حلول وتوافر المياه في السنانية.

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والتقطت المواطنة ريهام نور الدين، طرف الحديث، وأوضحت أن أهالي السنانية يلجؤون لتخزين المياه في جراكن لاستخدامها في قضاء احتياجاتهم اليومية، ويشترون المياه المعدنية للشرب منها.

بدوره، ذكر المهندس محمد عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، أن مشكلة انقطاع المياه عن قرية السنانية مؤقتة، معللا سببها بإجراء صيانات موسعة في شبكات المياه داخل القرية ستنتهي مع نهاية أكتوبر الحالي.

وأكد عسل في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن وجود قرية السنانية تقع على طريق مدينة رأس البر التي يقصدها العديد من المصطافين خلال فصل الصيف، مما يلحقها ضعف المياه في القرية نظرًا لارتفاع نسبة استهلاك المياه بالمدينة، مردفًا: "الأبراج السكنية التي في مقدمة خط المياه تقوم بسحب المياه من خلال المواتير، مما يؤدي إلى ضعفها في نهايته، وقمنا بتغذيته عن طريق خط آخر».

وأشار عسل إلى أن المنازل التي تتأثر بانقطاع المياه هي التي تعتمد بشكل كامل على الاستهلاك المباشر لخط المياه الرئيسي بشكل دائم، مطالبًا المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال فترة أعمال الصيانة، قائلًا: «املوا خزاناتكم».