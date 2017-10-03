لميس الحديدي: القضية الفلسطينية أمن قومي مصري

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قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر تقدم كل الدعم لضمان نجاح المصالحة الفلسطينية، ولكن في النهاية الأمر يرجع إلى الإدارة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها لأول مرة وقفت أمام مقر الحكومة الفلسطينية في غزة، في أول اجتماع لم يتم منذ سنوات.

أضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، عبر شاشة «سي بي سي»، أن مصر تتدخل في أدق التفاصيل في المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، حيث تُشرف بشكل كامل على المصالحة لتخرج كما ينبغي أن يكون، مؤكدة أن القضية الفلسطينية بالنسبة إلى مصر هي قضية أمن قومي.

أوضحت أن استقبال الوفد الأمني المصري كان جيدًا للغاية، حيث تم رفع صور للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجدران، لافتةً إلي أن رحلة المواطن الفلسطيني من رام الله إلى غزة ستصبح متاحة عقب إتمام المصالحة الفلسطينية، مضيفة: «ما يهمنا هو الدولة والمواطن الفلسطيني».

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وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، عقدت، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع لها في قطاع غزة، وسط تفاؤل بمضي المصالحة الفلسطينية قُدمًا، وهي الجلسة الأولى للحكومة في غزة منذ الانقسام الفلسطيني قبل 11 عامًا.

يذكر أن حركتي حماس وفتح قد توصلتا إلى اتفاق أخير للمصالحة، برعاية مصرية، يقضي بعودة حكومة الوفاق إلى قطاع غزة، وبذلك تعود السلطة الفلسطينية إلى القطاع بعد غياب دام لنحو 11 عامًا.

وخلال الفترة الماضية بذلت مصر جهود حثيثة من أجل إتمام الوفاق الفلسطينى والوصول إلى حلول ترمى نحو إتمام المصالحة وعودة الوحدة الفلسطينية من خلال موافقة جميع الأطراف الفلسطينية على المصالحة بالمعايير التي حددتها مصر، وتكلل ذلك أيضًا بإعلان عودة الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، واستقبال حركة حماس لها.