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رئيس الحكومة الفلسطينية: حان الوقت لنتحد.. ونعلق كثيرا من الآمال على مصر

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رئيس الحكومة الفلسطينية: حان الوقت لنتحد.. ونعلق كثيرا من الآمال على مصر رئيس الحكومة الفلسطينية: حان الوقت لنتحد.. ونعلق كثيرا من الآمال على مصر

التحرير

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وجه رئيس الفلسطينية، رامي الحمد الله، الشكر للرئيس عبد الفتاح ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، على جهودهما لإتمام المصالحة الفلسطينية.

وأضاف الحمد الله، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، «نريد أن نطوي صفحة الانقسامات، وحان الوقت لنتحد ولنتحدث بصوت واحد».

وتابع: «نعلق كثيرًا من آمالنا على الرعاية المصرية، والشرعية هي التي يحق لها أن تتولى كل ما يتعلق بالحدود والمعابر»، مؤكدًا أن «حكومة الوفاق الوطني مسئولة عن كل أنحاء فلسطين».

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يذكر أن حركتي حماس وفتح قد توصلتا إلى اتفاق أخير للمصالحة، برعاية مصرية، يقضي بعودة حكومة الوفاق إلى قطاع غزة، وبذلك تعود السلطة الفلسطينية إلى القطاع بعد غياب دام لنحو 11 عامًا.

وخلال الفترة الماضية بذلت جهود حثيثة من أجل إتمام الوفاق الفلسطينى والوصول إلى حلول ترمى نحو إتمام المصالحة وعودة الوحدة الفلسطينية من خلال موافقة جميع الأطراف الفلسطينية على المصالحة بالمعايير التي حددتها مصر، وتكلل ذلك أيضًا بإعلان عودة الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، واستقبال حركة حماس لها.

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التحرير

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