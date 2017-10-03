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«أمن القليوبية» يبحث عن مثير شائعة «قنبلة أجهور» (صور)

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التحرير

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ساد الذعر الأهالى في قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ في القليوبية، بعد انتشار شائعة عن وجود قنبلة بالقرب من إحدى مدارس القرية.

وقال محمد أبو النور رئيس الوحدة المحلية بقرية أجهور الكبرى، إن الأنباء عن وجود قنبلة بالقرب من المدرسة الثانوية الصناعية لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن تلك الشائعة تسببت في حالة من الذعر لأهالى القرية ودفعتهم للخروج من منازلهم.

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وأضاف أبو النور فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الثلاثاء، أن رجال الشرطة وخبراء المفرقعات والحماية المدنية انتقلوا إلى القرية وفرضوا كردونًا أمنيًا بمحيط المدرسة، ومن ثم مشطوا الشوارع دون العثور على أى قنابل أو أجسام غريبة وتبين سلبية البلاغ.

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وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية حررت محضرا بالواقعة، مؤكدا أنها تتبع هاتف الشخص الذى أثار الشائعة لملاحقته قانونيا.

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التحرير

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