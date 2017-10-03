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هنية: رعاية مصر لإتمام المصالحة يزيدنا تفاؤلا.. وسنوات الانقسام طالت

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هنية: رعاية مصر لإتمام المصالحة يزيدنا تفاؤلا.. وسنوات الانقسام طالت هنية: رعاية مصر لإتمام المصالحة يزيدنا تفاؤلا.. وسنوات الانقسام طالت

التحرير

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قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن «تفاؤل الشعب الفلسطيني هذه المرة يعود إلى وجود إرادة سياسية قوية لإتمام المصالحة».

وأضاف هنية، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن وجود ورعايتها لإتمام المصالحة يزيدنا تفاؤلًا، وسنوات الانقسام طالت ولابد من انتهائها».

وتابع، «قرار المصالحة بالنسبة لحماس هو قرار قديم.. ووافقنا سابقًا على عدة قرارات واتفاقيات تقضي بها»، مشيرًا إلى أن قرار حل اللجنة الإدارية في غزة يوصل إلى الانتخابات العامة التي يمكن أن يتم الاتفاق عليها فلسطينيًا.

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شدّد على أن «قرار المصالحة جاء لشعورنا بمخطط إسرائيلي مدعوم أمريكيًا لتسوية القضية الفلسطينية».

 

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التحرير

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