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فتح: مخابرات مصر لها دور كبير في المصالحة الفلسطينية (فيديو)

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فتح: مخابرات مصر لها دور كبير في المصالحة الفلسطينية (فيديو) فتح: مخابرات مصر لها دور كبير في المصالحة الفلسطينية (فيديو)

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قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عطية، إن رجال المخابرات العامة المصرية كانوا لهم دورًا كبيرًا في تلطيف الأجواء بين حركتي فتح وحماس وتهيئة الظروف المناسبة لتمكين حكومة الوفاق الوطني وتحقيق المصالحة. 

وأضاف أبو عطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز الذي يقدم برنامج  «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن الوساطة المصرية لحل الأزمة يؤكد إصرار على إنجاز المصالحة الفلسطينية.

وذكر أبو عطية أن حركة حماس أعلنت عن حلها وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القاهرة، مؤكدًا أن حكومة الوفاق عقدة اليوم أول اجتماع لها من داخل قطاع غزة.

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وخلال الفترة الماضية بذلت مصر جهود حثيثة من أجل إتمام الوفاق الفلسطينى والوصول إلى حلول ترمى نحو إتمام المصالحة وعودة الوحدة الفلسطينية من خلال موافقة جميع الأطراف الفلسطينية على المصالحة بالمعايير التي حددتها مصر، وتكلل ذلك أيضا بإعلان عودة الفلسطينية إلى قطاع غزة، واستقبال حركة حماس لها.

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التحرير

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