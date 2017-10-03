أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محافظ سوهاج يفتح تحقيقا في واقعة هتاف طلاب لـ«مدير الإدارة التعليمية»

Google+ Print
محافظ سوهاج يفتح تحقيقا في واقعة هتاف طلاب لـ«مدير الإدارة التعليمية» محافظ سوهاج يفتح تحقيقا في واقعة هتاف طلاب لـ«مدير الإدارة التعليمية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أحال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واقعة هتاف معلمون بمدرسة الصلعا الابتدائية لمدير الإدارة التعليمية ووكيل وزارة التربية والتعليم وترديد الطلاب خلفه إلى التحقيق.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج محمد حسام الدين أن مدير إدارة سوهاج التعليمية زار مدرسة الصلعا الابتدائية لمتابعة سير العملية التعليمية، اليوم الثلاثاء، وقام أحد المعلمين بترديد هتافات التحية للمحافظ ومدير الإدارة، وردد الطلاب خلفه ذلك.

وأشار حسام في بيان له إلى أن «مقطع للواقعة» الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرته مديرية التربية والتعليم على صفحتها في البداية لكن صدرت أوامر بإزالته فيما بعد، وقرر المحافظ إحالتة المسؤولين عنها إلى التحقيق.

شاهد أيضا

يذكر أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لواقعة ترديد أحد المعلمين بالمدرسة والتلاميذ خلفه هتافات: عاش الوزير المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم، عاش وكيل وزارة التربية والتعليم، عاش مدير إدارة سوهاج التعليمية»، في أثناء تواجد الطلاب بفناء المدرسة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)