محافظ سوهاج يفتح تحقيقا في واقعة هتاف طلاب لـ«مدير الإدارة التعليمية»

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أحال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واقعة هتاف معلمون بمدرسة الصلعا الابتدائية لمدير الإدارة التعليمية ووكيل وزارة التربية والتعليم وترديد الطلاب خلفه إلى التحقيق.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج محمد حسام الدين أن مدير إدارة سوهاج التعليمية زار مدرسة الصلعا الابتدائية لمتابعة سير العملية التعليمية، اليوم الثلاثاء، وقام أحد المعلمين بترديد هتافات التحية للمحافظ ومدير الإدارة، وردد الطلاب خلفه ذلك.

وأشار حسام في بيان له إلى أن «مقطع فيديو للواقعة» الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرته مديرية التربية والتعليم على صفحتها في البداية لكن صدرت أوامر بإزالته فيما بعد، وقرر المحافظ إحالتة المسؤولين عنها إلى التحقيق.

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يذكر أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لواقعة ترديد أحد المعلمين بالمدرسة والتلاميذ خلفه هتافات: عاش الوزير المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم، عاش وكيل وزارة التربية والتعليم، عاش مدير إدارة سوهاج التعليمية»، في أثناء تواجد الطلاب بفناء المدرسة.