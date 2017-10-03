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الأهلي يحصد الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة

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الأهلي يحصد الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة الأهلي يحصد الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة

التحرير

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فاز علي غلاب، لاعب فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، بالمركز الأول في منافسات الشباب «تحت 21 سنة» ببطولة الجمهورية لليوم الواحد.

وحقق غلاب الفوز في المباراة النهائية على زميله بالأهلي محمود فتحي بنتيجة (3-2)، ليكون المركزين الأول والثاني من نصيب الأهلي.

كانت قد انطلقت منافسات الرجال اليوم، ويعاني الأهلي من نقص عددي في ظل تواجد السيد لاشين، كابتن الفريق بتركيا، وإصابة عمر بدير، ويخوض الفريق لقاءات اليوم، معتمداً على محمد شومان، وخالد عصر وشادي مجدي، بالإضافة للاعبي تحت 21 سنة .

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من جانبه، أكّـد أشرف عبدالفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالأهلي، أن لاعبي 21 سنة خاضوا 5 لقاءات بالأمس، ويشاركون اليوم في منافسات الرجال أيضًا، وهذا الأمر يصيبهم بالإجهاد.

وأعرب عبدالفتاح عن أمنيته في أن تعود بطولات الجمهورية إلى سابق عهدها، ويُلغى نظام بطولة اليوم الواحد، لما يسببه هذا النظام من إجهاد بدني للاعبين.

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التحرير

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