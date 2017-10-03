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مصر تحصد 6 ميداليات فى بطولة العالم للـ«كونغ فو»

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مصر تحصد 6 ميداليات فى بطولة العالم للـ«كونغ فو» مصر تحصد 6 ميداليات فى بطولة العالم للـ«كونغ فو»

التحرير

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أحرز المصرى للوشو كونغ فو 6 ميداليات متنوعة من خلال مشاركته فى بطولة العالم للوشو كونغ فو 2017 التي تستضيفها مدينة كازان الروسة من اليوم وحتى يوم 6 أكتوبر. 

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وجائت الميداليات على النحو التالى :-
أيمن جلال الميدالية الفضيه
شروق زكى الميدالية الفضيه
عمر ممدوح الميدالية الفضيه
أشرف عبد الجواد الميدالية البرونزيه
معتز راضى الميدالية البرونزية
هبه عبد القادر الميدالية البرونزية
وشارك المنتخب المصرى فى بطولة العالم بـ12 لاعبا ولاعبة وهم كالأتى :-
منتخب الساندا :إسلام نجيب -أيمن جلال- أشرف عبد الجواد- عمر ممدوح -معتز راضى -ولاء عبد الرازق- شروق أحمد زكى-هبه عبد القادر صالح.
ويضم منتخب الأساليب كل من :- احمد حسن عبدالسلام- عمرو ابراهيم عبدالرحيم - هاجر محمد السيد- عبدالرحمن ايهاب خير الدين.

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التحرير

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