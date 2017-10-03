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وزير الطيران يعتمد المرحلة الثانية من خطة تطوير هيئة الأرصاد

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مصراوي Masrawy

وزير الطيران يعتمد المرحلة الثانية من خطة تطوير هيئة الأرصاد

10:57 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

وزير الطيران يعتمد المرحلة الثانية من خطة تطوير هيئة الأرصاد

كتب - طه عبيد:

اعتمد وزير الطيران المدني شريف فتحي، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من خطة تطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، الهيئة؛ للوقوف على استعدادات وقدرة الهيئة لمواجهة السيول من خلال التنبؤ بحالة الطقس والإنذار المبكر بالسيول.
وتابع فتحي، خلال الجولة، جميع الاستعدادات والأدوار المكلف بها مجموعات العمل للتعامل الفوري في حالة حدوث الأمطار والسيول والمعدات والأجهزة المستخدمة والتأكد من مدى جاهزيتها للتصدي لظاهرة السيول والأمطار.

كما استمع لشرح مفصل من رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال عن طبيعة عمل أجهزة الأرصاد الجوية وقدرتها على استخلاص المعلومات الدقيقة عن الظواهر المناخية وتقلبات الطقس.

وتابع الوزير كافة استعدادات الهيئة لمواجهة السيول هذا العام مع قرب فصل الشتاء واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمواجهة ذلك، مؤكدا ضرورة التنسيق مع غرف العمليات على مستوى المحافظات وغرف العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة السيول، لافتا إلى أن الهيئة تلعب دورا محوريا في التنبؤ بحالة الطقس والظواهر المناخية.

وتفقد المرحلة الأولى من خطة تطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أجهزة ومعدات والتي تأتي فى إطار خطط واستراتيجيات وزارة الطيران المدني التي وضعتها لتطوير الهيئات والشركات التابعة، موضحا أن الهيئة أصبحت قادرة على إعطاء تنبؤات ورصدات ذات مصداقية عالية.

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