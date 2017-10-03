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أول سيدة تعمل سائقة بالأقصر: "الحمولة للستات بس"

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مصراوي Masrawy

أول سيدة تعمل سائقة بالأقصر: "الحمولة للستات بس"

10:59 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

أرشيفية

الأقصر - محمد محروس :

"نهي فؤاد".. سيدة من مدينة الأقصر، كسرت جمود عادات لطالما فرضت قيودًا على عمل المرأة في مجتمع مثل مجتمعها بأقصى الصعيد، فقررت أن تعمل سائقة على سيارتها الخاصة لتوصيل السيدات فقط لأعمالهن أو تسوقهن.

تقول نهى لـ"مصراوي": "أنا مؤمنة جدًا بعمل الست وإنها مينفعش تستنى لما تاخد مصروف من حد.. فكرت كتير في الموضوع وجاتني الفكرة من شكاوى صحباتي المتكررة من المضايقات اللي بيتعرضوا لها أحيانا في التاكسيات أو المواصلات العامة".

تضيف نهى، الحاصلة على ليسانس آداب: "طرحت الفكرة على صديقاتي ومعارفي.. رحبوا جدًا بالموضوع وبدأت في توصيلهن مشاويرهن الخاصة ولقيت نفسي مبسوطة جدًا".

وتابعت: "اتكلمت مع جوزي.. وبعد نقاش طويل اقتنع بالفكرة وشجعني كمان عليها.. بشرط إن الشغل ما يأثرش على بيتي وتربيتي ولادي" مشيرة إلى أنها تلقت تعليقات مشجعة من غالبية من عرفوا بالفكرة".

وتشير نهى صاحبة الثلاثين عامًا، إلى أنها تخطط في الوقت الحالي مع عدد من صديقاتها لإنشاء مكتب ستديره هي لتأجير السيارات للسيدات فقط بسائقات سيدات مثلهن، حتى يتحقق لهن الطمأنينة والراحة، مؤكدة أن لديها هدفًا وحلمًا كبيرين.

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مصراوي Masrawy

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