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ضبط 9 تماثيل يشتبه في أثريتها بحوزة عامل زراعي بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

ضبط 9 تماثيل يشتبه في أثريتها بحوزة عامل زراعي بالبحيرة

10:48 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

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البحيرة - أحمد نصرة:

ضبطت، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، 9 قطع يشتبه في أثريتها بحوزة عامل زراعي بمركز الدلنجات.

ووردت معلومات لمركز شرطة الدلنجات، بحيازة "ك. ا.ح" 35 عامًا، ومقيم بكفر الشيخ التابعة للبستان، لقطع أثرية والإتجار فيها.

جرى استهداف منزل المتهم، وبتفتيش منزله عُثر بداخله على 9 قطع يشتبه في كونها قطعًا أثرية، ومبلغ مالي 140 ألف جنيه، وطبنجة مجهولة الهوية، وهاتفي محمول.

تحرّر المحضر رقم 26038 لسنة 2017 إداري الدلنجات، وجار العرض على النيابة العامة.

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