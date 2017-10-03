ضبط 9 تماثيل يشتبه في أثريتها بحوزة عامل زراعي بالبحيرة
ضبط 9 تماثيل يشتبه في أثريتها بحوزة عامل زراعي بالبحيرة
10:48 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بسبب الفصول المشتركة.. أزمة بين "تعليم القليوبية" وجامعة بنها بسبب
البحيرة - أحمد نصرة:
ضبطت، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، 9 قطع يشتبه في أثريتها بحوزة عامل زراعي بمركز الدلنجات.
ووردت معلومات لمركز شرطة الدلنجات، بحيازة "ك. ا.ح" 35 عامًا، ومقيم بكفر الشيخ التابعة للبستان، لقطع أثرية والإتجار فيها.
جرى استهداف منزل المتهم، وبتفتيش منزله عُثر بداخله على 9 قطع يشتبه في كونها قطعًا أثرية، ومبلغ مالي 140 ألف جنيه، وطبنجة مجهولة الهوية، وهاتفي محمول.
تحرّر المحضر رقم 26038 لسنة 2017 إداري الدلنجات، وجار العرض على النيابة العامة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بتمويل من صندوق تحيا مصر.. 4 محطات صرف جديدة بالبحيرة
-
استولى على 5 ملايين جنيه.. تفاصيل القبض على أصغر نصاب في مصر
-
القبض على محصل فواتير مياه استولى على 21 ألف جنيه بسوهاج
-
بعد الاعتداء عليه.. "برنس جامعة دمنهور": أنا مش ملحد وبطلت أتصور مع
إعلان
إعلان