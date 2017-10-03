الداخلية الروسية: 1400 خلية لـ"جماعات الموت" على شبكات التواصل الاجتماعي

موسكو - (أ ش أ):

كشفت وزارة الداخلية الروسية النقاب عن نحو 1400 من خلايا "جماعات الموت" العاملة على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وقال مسئول بارز في وزارة الداخلية الروسية "منذ بداية العام الجاري، استطعنا الكشف عن نحو 1400 من (جماعات الموت) على شبكات التواصل الاجتماعي،المكونة نحو 12 ألف مستخدم" - حسبما أوردت وكالة أنباء تاس الروسية للأنباء.

وأضاف ألكسندر موشكوف، الذي يرأس فرع (ك) التابع لوزارة الداخلية الروسية: "تم الكشف عن أكثر من 200 ألف منشور وأكثر من 230 دعوى جنائية تم تحريكها ضد أعمال تحريض الأطفال على الانتحار من قِبَل جماعات الموت التي تمّ اعتقال العشرات من القائمين على إدارتها".

ونوهت وزارة الداخلية عن أن المشرّعين الروس وافقوا العام الجاري على قانون يضاعف العقوبة القصوى على جرائم تحريض الأطفال على الانتحار لتكون العقوبة من 8 إلى 15 سنة في السجن.

وقال ألكسندر موشكوف، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن المراهقين في سن الـ 13 ومعظمهم من عائلات ميسورة، يصبحون موجهين ومديرين فيما يسمى بـ"جماعات الموت" على وسائل الإعلام الاجتماعي.