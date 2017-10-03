بسبب الفصول المشتركة.. أزمة بين "تعليم القليوبية" وجامعة بنها بسبب المعهد التجاري (صور)

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لا تزال أزمة المعهد الفني التجاري ببنها بمحافظة القليوبية مستمرة بين مديرية التعليم، ووزارة التعليم العالي ممثلة في جامعة بنها، بسبب تواجد طلاب وطالبات الثانوي التجاري في عدد من الفصول المشتركة، نظرًا لملكية وزارة التربية والتعليم للمبنى المتواجد فيه المعهد، والسماح لإدارته منذ 40 عامًا باستيعاب طلاب المعهد الفني التجاري بقرار من محافظ القليوبية، آنذاك، لعدم تواجد مبانٍ دراسية للطلبة.

ويشهد المعهد يوميًا تشابك طلاب الطرفين مع بعضهم البعض للصراع على الاستحواذ والحضور داخل الفصول المشتركة، بل وصل الأمر إلى التشابك بالأيدي بين الطلاب، وتعدي طلاب المعهد على طالبات المدرسة التجارية لإجبارهن على الخروج من الفصول.

من جانبه، قال "محمد مرزوق"، والد طالبه بمدرسة الثانوي التجاري ببنها، إنه عند حضوره للمدرسة لتوصيل ابنته، شهد تحريضًا من إدارة المعهد لطلابهم بعدم الرحيل، والسيطرة على الفصول، لإجبار التربية والتعليم على الرضوخ لمطالبهم.

واشتكت، هدى محمود، ولية أمر طالبة، من الفوضى والانقسام الذي يشهده المبنى بشكل يومي، مشيرة إلى أنها تخشى على ابنتها من التعرض لأي اعتداء من قبل طلاب المعهد، مضيفة أن الطالبة تشهد مضايقات يومية من طلاب المعهد، بالإضافة إلي هجومهم واقتحامهم المستمر واعتدائهم على الطالبات لإخراجهن من الفصول بالقوة الجبرية.

وأكد عدد من أولياء أمور الطالبات، أن محافظ القليوبية منح المدرسة لوزارة التعليم العالي، الغنية بمواردها وأراضيها وإمكانيتها، وحرم مدينة بنها من مدرستين وهي بنها التجارية بنات، وبنها الإعدادية بنين، والتي تقرر نقل عدد من أقسام المعهد بها كنوع من المسكنات دون حلول حقيقية.

من جانبه، أكد حلمي عبد الشافي عضو مجلس أمناء إدارة بنها التعليمية على ضرورة التحرك السريع من المحافظة، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي، لتوفير أرض تصلح لإنشاء مبنى خاص بالمعهد وترك المدرسة لخدمة العملية التعليمية، وتقليل الكثافات الطلابية أو تحويلها لمركز للأنشطة.

فيمت قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه رفع مذكرة لمحافظ القليوبية بالمشكلة، وجرى تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع المعهد لمحاولة إيجاد حل عاجل للمشكلة، بما يضمن حقوق الطرفين.