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الحويجة العراقية.. تحرير الجهة الشرقية لجسر الفتحة من سيطرة داعش

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مصراوي Masrawy

الحويجة العراقية.. تحرير الجهة الشرقية لجسر الفتحة من سيطرة داعش

10:43 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

الحويجة العراقية.. تحرير الجهة الشرقية لجسر الفتحة من سيطرة داعش

الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله

بغداد - (أ ش أ):
أعلنت قيادة عمليات تحرير مدينة الحويجة العراقية السيطرة على الجهة الشرقية لجسر الفتحة.

وقال قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الليلة - إن قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع واللوائين 3 و4 من الحشد الشعبي تحرر قرية بريج وتسيطر على الجهة الشرقية لجسر الفتحة، مشيرا إلي أنه بذلك تكون قد اكملت مهامها في الصفحة الأولى من المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة.

كانت القوات الامنية والحشد الشعبي بدأت عملية عسكرية واسعة منذ ايام لتحرير الحويجة ونواحيها من سيطرة تنظيم "داعش" وحققت إنجازات كبيرة.

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