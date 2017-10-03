العراق: قيادة الرافدين تحذر من عمليات إرهابية في المحافظات الجنوبية
العراق: قيادة الرافدين تحذر من عمليات إرهابية في المحافظات الجنوبية
10:41 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
اللواء علي إبراهيم الدبعون
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت قيادة عمليات الرافدين العراقية، اليوم الثلاثاء، اتخاذها الحيطة والحذر في مناطق البادية الجنوبية بالعراق، وذلك لورود معلومات استخبارية عن اعتزام تنظيم "داعش" الإرهابي تنفيذ عمليات إرهابية بعربات مفخخة في المحافظات الجنوبية.
وقال قائد عمليات الرافدين اللواء علي إبراهيم الدبعون - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن الأجهزة الأمنية باشرت باستطلاع جوي يومي ونشر الكمائن و المفارز والدوريات تحسبا لأي طارئ في ظل المعلومات الواردة.
وكانت محافظة ذي قار جنوب العراق قد شهدت في سبتمبر الماضي قيام مسلحين بزي عسكري يستقلون سيارتين بالدخول إلى مطعم يقع على الطريق الدولي السريع وإطلاق النار عشوائيا على الموجودين بداخله، ثم توجهوا بعد ذلك إلى سيطرة فاصلة بين ذي قار والمثنى وأقدموا على تفجير إحدى السيارتين، ما أسفر عن مقتل 59 شخصا وإصابة 96 آخرين.
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