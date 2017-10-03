ملك إسبانيا: قادة استقلال كتالونيا "خارج حكم القانون"

مدريد - (د ب أ):

قال العاهل الإسباني الملك فيليب السادس إن قادة استقلال كتالونيا "خارج حكم القانون" ودعا الدولة إلى ضمان "النظام الدستوري".

وكان الاستفتاء على انفاصل إقليم كتالونيا، الذي جرى أمس الأول الأحد، تسبب في سقوط مئات الجرحى بسبب المواجهات بين الشرطة التي تحاول منعه وبين المحتجين الذين يصرون على المشاركة في الاستفتاء.