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محلل سعودي: القاعدة العسكرية التركية في الصومال تهديد صريح للأمن القومي المصري

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مصراوي Masrawy

محلل سعودي: القاعدة العسكرية التركية في الصومال تهديد صريح للأمن القومي المصري

10:07 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

محلل سعودي: القاعدة العسكرية التركية في الصومال تهديد صريح للأمن القومي المصري

إبراهيم آل مرعي الكاتب والمحلل السياسي السعودي

(مصراوى):

قال إبراهيم آل مرعي، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إن افتتاح تركيا لمركز عسكري في الصومال يمثل تهديدا صريحا للأمن الوطني السعودي والمصري، وكذلك للسودان واليمن.

وأضاف المحلل السعودي أن انشاء قواعد عسكرية خارج تركيا، يشير إلى أطماع، ويمثل استراتيجية توسعية لتركيا، بعد اغلاق أوروبا لأبوابها.

واعتبر آل مرعي، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن أنقرة وظفت قوتها الناعمة وارثها التاريخي في مقديشو بشكل مبهر، حيث مهّدت لتواجدها قبل انشاء القاعدة بـ 14 عاماً، على حد تعبيره.

وأضاف أن أهداف تركيا الحقيقية من وراء هذه القاعدة، هي:

1- التموضع في منطقة جيواستراتيجية غاية في الخطورة والتأثير السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي.

2- تقليص النفوذ والتأثير المصري في القارة الأفريقية.

3- فرض نفسها كقوة مؤثرة في المنطقة الجغرافية لدول البحر الاحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وتحديداً (، ومصر،والسودان،اليمن).

4- تسويق صناعاتها العسكرية في القارة الأفريقية.

5- توظيف تواجدها في الصومال كقوة ضغط على دول البحر الأحمر وورقة تفاوض رابحة في أي ملف مع الدول العظمى المتواجدة في القرن الافريقي.

وكان رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري قد افتتح يوم السبت، أكبر مركز عسكري تركي لتدريب الجيش الصومالي في العاصمة مقديشو، قائلا إن هذه القاعدة "ستمهد الطريق لبناء جيش صومالي قوي قادر على الدفاع عن الوطن، كما ستوفر له تدريبات تعزز قدراته من أجل تطويق الإرهابيين"، بحسب ما ذكرت وكالة الأناظول.

 

إبراهيم آل مرعي - تويتر

إبراهيم آل مرعي

إبراهيم آل مرعي - تدوينة

 

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مصراوي Masrawy

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