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سامح عاشور: التاريخ لن يكرر السيسي.. وصوتي له (فيديو)

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سامح عاشور: التاريخ لن يكرر السيسي.. وصوتي له (فيديو) سامح عاشور: التاريخ لن يكرر السيسي.. وصوتي له (فيديو)

التحرير

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قال سامح عاشور، نقيب المحامين، مساء الثلاثاء، إن فترة الرئيس عبد الفتاح الحالية، لا تكفي للحكم عليه ولا للإتيان برئيس آخر من خلال الانتخابات الرئاسية القادمة 2018.

أضاف عاشور، خلال حواره ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن «الحكم على السيسي سيكون من خلال الأداء في الفترة القادمة»، مشيرًا إلى أن «صوته في الانتخابات المقبلة للسيسي».

أوضح أن «الرئيس السيسي اتبع نظام الاقتصاد الحر ومن لوزامه الألم، مثل تعويم الجنيه مثلًا، ما جعل السلعة أم جنيه تكون بـ2 جنيه»، لافتًا إلى أن المجيء به رئيسًا لـ4 سنوات أخرى «أصبحت فكرة منتهية».

أكد أن الأحزاب السياسية تحتاج إلى إعادة تنظيم من الداخل، مشدّدًا على أن كل الأحزاب الآن خارج المشهد السياسي «بغير إرادتها النابعة من عجزها».

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أشار إلى أن «الطريقة التي وصل بها الرئيس السيسي للحكم غير قابلة للتكرار، حيث أنه لا فضل لأحد عليه إلا للشعب المصري، حيث أنه جاء بدافع شعبي فقط دون مساندة من أحزاب ولا منظمات».

تابع: «التاريخ لن يُكرر سيسي آخر، في سيسي واحد بس، مينفعش ومش هيحصل إن يكون في سيسي اتنين».

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التحرير

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