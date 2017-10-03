السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا مع رئيس غينيا

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أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس غينيا ألفا كوندي، الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، أكد فيه اعتزاز مصر بما يجمعها بغينيا من علاقات ممتدة، منوهًا بحرص مصر على تعزيز التعاون مع غينيا على كافة الأصعدة.

وأبدى الرئيس تطلعه لتكثيف التنسيق مع الرئيس كوندي خلال المرحلة المقبلة، والتشاور معه إزاء مختلف القضايا الافريقية ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بدوره خلال توليه الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي، والجهود التي يبذلها لتعزيز التضامن والتكاتف بين الدول الإفريقية.

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ومن جانبه أكد الرئيس الغيني حرص بلاده على تعزيز العلاقات المتميزة التي تربطها بمصر فى مختلف المجالات، منوهًا باهتمام غينيا بتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين، فضلاً عن زيادة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء الموضوعات الاقليمية المختلفة بما يدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك.

وتناول الاتصال مناقشة يعض الموضوعات المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تطرق إلى آخر التطورات الخاصة بعدد من القضايا الأفريقية وسبل تعزيز مكانة القارة فى المحافل الدولية، حيث أكد الرئيسان أهمية تكاتف جميع دول القارة للدفاع عن القضايا والمصالح الإفريقية.