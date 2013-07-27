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معارض هارفي نيكلز تحتفل بالموضة الرمضانيّة

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معارض هارفي نيكلز تحتفل بالموضة الرمضانيّة معارض هارفي نيكلز تحتفل بالموضة الرمضانيّة

أقامت معارض هارفي نيكلز في الرياض الوجهة الرائدة لأرقى الماركات العالمية مؤخراً فعالية حصرية لتقدم لضيوفها المميزين الفرصة ليكونوا أول من يطلع على أحدث مجموعة متنوعة من الجلابيات والعباءات المميزة التي صممت خصيصاً لشهر رمضان المبارك من قبل 20 مصممًا من أبرز المصممين على الصعيد المحلي والإقليمي.
وقد أقيمت الفعالية التي تضمنت عرضًا لأروع إبداعات المصممين في تاريخ 4 يوليو 2013 مساء، في الطابق الخاص بالأزياء النسائية في معارض هارفي نيكلز في الرياض في مجمع الفيصلية، حيث حظي الحاضرون من عملاء المعرض، والمصممون المحليون بالفرصة ليكونوا أول من يطلع على التشكيلات الجديدة الرائعة والفريدة للمعارض. كما حضر هذه الفعالية المميزة عدد من المصممين ومنهم: لمياء عابدين، ولمى طاهر، آمال المكتوم، ورغدة تاريم، ليلى البسام، نوف الشربتلي، ورحاب مرداد، عبير الماضي، غنى ومهى العسيري، مشاعل ونوف أبو ثنيان، آلاء لحام.
كما خُصص ركن لعرض تصاميم الفائزين بالمسابقة التي أطلقتها هارفي نيكلز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اختارت فيها مجموعة من التصاميم الفريدة لمصممين هواة من المملكة العربية .

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سيدتي

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