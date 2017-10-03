عبد المنعم سعيد: لابد من هزم الإرهاب حتى تتقدم دول المنطقة

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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، مساء الثلاثاء، إن القضية الفلسطينية جزء من إطار عام لتغييرات تحدث في المنطقة، منها ما يحدث في سوريا والعراق.

أضاف سعيد، خلال مداخلة لبرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، «لابد أن نصل لنظام للأمن الإقليمي يسمح لدول المنطقة باستئناف مسيرة التنمية والتقدم، وهذا يستدعي هزيمة الإرهاب»، مؤكدًا أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه رسائل للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدت أن استمرار الصراع ليس في مصلحتهما».

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ويذكر أن حركتي حماس وفتح قد توصلتا إلى اتفاق أخير للمصالحة، برعاية مصرية، يقضي بعودة حكومة الوفاق إلى قطاع غزة، وبذلك تعود السلطة الفلسطينية إلى القطاع بعد غياب دام لنحو 11 عامًا.