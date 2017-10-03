«عبد العال» يعلن إعادة الانتخابات على مناصب هيئات مكاتب 3 لجان نوعية

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قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إعادة الانتخابات في 3 لجان نوعية، بعد قبول تظلمات من قبل بعض المرشحين، وهي لجان «الدفاع والأمن القومي، والشئون الإفريقية، والطاقة والبيئة».

ودعا عبدالعال، خلال الجلسة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، اللجان الثلاث لإعادة الانتخابات يوم الأحد المقبل، وذلك على مناصب الوكيلين فقط فى لجنتى الدفاع والأمن القومي والشئون الإفريقية، وإعادة انتخابات منصبي الرئيس وأمين السر في لجنة الطاقة والبيئة.

وقال عبدالعال، للنواب، خلال الجلسة العامة، التي تأخر انعقادها لأكثر من 3 ساعات بسبب الطعون المقدمة، إن هناك تظلمات بسبب نتيجة الانتخابات من قبل بعض اللجان.

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وكانت اللجان الأربع هي «الشئون الإفريقية»، التي ضمت تظلما في نتيجة الانتخاب الذي أجرى على منصب أحد الوكيلين، و«الدفاع والأمن القومى»، على منصب أحد الوكيلين، و«الطاقة والبيئة»، على منصبي الرئيس وأمين السر، و«الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، بتظلم في نتيجة الانتخاب، الذي أجرى على منصب الرئيس، و«الإسكان»، على منصب الوكيل، «الشئون التشريعية والدستورية» بتظلم في نتيجة الانتخاب، الذي أجري على جميع مناصب هيئة مكتب اللجنة، و«الاقتراحات والشكاوى»، بتظلم دون تحديد أي منصب.

واستطرد: «نتيجة فحص هيئة المكتب لهذه التظلمات، ترتب إعادة الانتخاب لبعض المناصب فى لجان (الطاقة والدفاع والشئون الإفريقية)"، مرجعاً السبب في قبول تظلمات اللجان الثلاث فقط، إلى أنه تم الإعلان عن فوز أحد المرشحين من المرة الأولى دون الحصول على الأغلبية المطلقة المتطلبة 50 +1 بالرغم من قيام الأمانة العامة بتوزيع طريقة حساب الانتخابات على اللجان.

وتابع: «أما تظلمات اللجان الأخرى تم حفظها إما لعدم تقديمها لمرشحين أو كونها تتعلق بأشكال جوهرية أو لتقديمها بعد الموعد المحدد، وعلى الراغبين في معرفة حفظ التظلمات الذهاب للأمين العام».