جائزة نوبل في الطب لتفسير الساعة البيولوجية.. تعرف على المتشاركين ونصيبهم فيها

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد عصام روّاي:

أعلنت الأكاديمية العلمية السويدية المسؤولة عن توزيع جوائز "نوبل" الفائزين بها في مجال الطب أو علم وظائف الأعضاء.

تقاسم الجائزة 3 علماء أمريكيون من أجل عملهم المنفصل المتكامل من أجل تفسير الساعة البيولوجية، وهؤلاء العلماء هم: "مايكل يونج" و "مايكل روزباش" و "جيفري هول".

فسر هؤلاء العلماء الساعة البيولوجية الخاصة بالعديد من الكائنات مثل ذبابة الفاكهة وفئران الهامستر وغيرها من الثدييات كالإنسان، التي اتسمت بالتشابه من حيث آلية العمل داخل خلاياها.

وأوضح "روزباش" الآلية التي عملوا عليها في معاملهم المختلفة، والتي تضمنت عزل البروتين المسئول عن الدورة اليومية للساعة البيولوجية، وتحديد الجين المسئول عن إنتاج ذلك البروتين.

استنسخ العلماء الجين وتمكنوا من التحكم في إنتاج البروتين في الخلايا من أجل معرفة مدى تحكم تعاقب الليل والنهار في تراكم البروتين وإنتاجه.

وبالفعل وجد العلماء أن البروتين يتراكم في فترة 12 ساعة حتى يتم تكسيره عن طريق الإنزيمات المختلفة بداخل الخلايا في الـ12 ساعة التالية، مما يتحكم في تعاقب حالات اليقظة والنعاس.

ووصف "يونج" نفسه وزملاءه بالمحظوظين، فعلى الرغم من عملهم المنفصل في إجراءاته المعملية، إلا أن تبادل الأفكار والاقتراحات بين الحين والآخر ساعد على تطوير الأبحاث والحصول على النتائج.

وأكد "يونج" على فرحتهم الجنونية قائلًا، "لا يفوز المرء بجائزة نوبل كل عام، سنتواجد لاستلام الجائزة في ستوكهولم في شهر ديسمبر بالطبع".

وأشار "مايكل روزباش" على أن هذا العمل لم يكن ممكنًا لولا عمل من سبقوهم في هذا المجال، الذين اكتشفوا أن أي طفرات أو أي تغيرات تحدث لجينات ذبابات الفاكهة تؤثر على ساعتها البيولوجية.

فمن الممكن أن تطول الساعة البيولوجية عن 24 ساعة أو تقل لتكون 18 ساعة أو تنتفي تمامًا، فتظل الحشرة في حالة يقظة دائمة حتى الموت.

ويُذكر أن قيمة جائزة نوبل تقارب مليون ونصف دولار أمريكي، وسيحصل كل عالِم من المتشاركين على نصف مليون.