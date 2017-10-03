بالصور.. شريهان تشتري قفطان مغربي لمصممة أزياء شابة ب 50 ألف جنيه

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كتبت- هاجر حاتم:

بعد أن أطلقت عرضها الأخير في لامودا بيروت بالقاهرة عن أحدث مجموعاتها للقفطان المغربي، إستطاعت مصممة الأزياء المغربية " أسماء شايرز الزموري" من لفت الانظار اليها وخاصة من جانب نجوم الفن بالقاهرة، وذلك بعد أن تلقت مكالمة هاتفية تخبرها عن إعجاب النجمة "شريهان" بتصميماتها االتي عرضتها في الفترة الأخيرة.

وأعربت " الزموري "عن أن تلك المكالمة غيرت خططها بالكامل في عالم الازياء وخاصة أنها لم تصدق الأمر الا عند اللقاء الذي جمعها بالنجمة في منزلها الخاص.

وأضافت أسماء أن شريهان أخبرتها أنها عندما تحب التصميم تريد رؤية المصمم فهو منهجها في اختيار ملابسها.

اختارت شريهان قفطان مغربي باللون السماوي الممزوج بالألوان الخفيفة الفاتحة لارتدائه بعيدا عن الفن، وطلبت مجموعة أخرى من القفاطين تنوعت بين اللون الاسود والترابي والألوان الباستيل مع الشغل "الهاند ميد"البسيط ،مشيرة أن شريهان تميل الى البساطة في اختياراتها.

وأكدت "الزموري" أن القفطان الذي إختارته شريهان يبلغ ثمنه حوالي 2500 يورو- ما يعادل 50 ألف جنيه مصري- ، لما يتمتع به القفطان من خامات فريدة وشغل يدوي معقد .

وقد أوضحت أسماء الزموري في لقاء سابق لـ "مصراوي" أثناء عرض مجموعتها الاخيرة، أنها سعيدة بمشاركتها الأزياء للمجتمع المصري، خاصًة أنه يتمتع بذوق رفيع وعالي.