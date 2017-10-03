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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الجديد: سأعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية

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مصراوي Masrawy

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الجديد: سأعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية

10:04 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الجديد: سأعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

وجه الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على ثقته واختياره رئيسا للقطاع.

وأصدر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قرارًا أمس الإثنين، بندب الشيخ صالح عباس رئيس كنترول الشهادة الثانوية، رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية بدلًا من الدكتور محمد أبو زيد الأمير، الذي انتهت فترة ندبه في الأول من أكتوبر الجاري.

وقال عباس في أول تصريحات له عقب توليه منصبه، لمصراوي، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على النهوض بالعملية التعليمية بالتعليم قبل الجامعي، وتفقد المعاهد وتذليل أي عقبات تواجه المدرسين أو الطلاب.

ووجه رئيس قطاع المعاهد، رسالة لمعلمي ومعلمات الأزهر بالعمل بجد واجتهاد، حرصا على الارتقاء بالعملية التعليمية، وتخريج أجيال يفخر بهم الأزهر على مر العصور.

وأشار عباس إلى أنه سيتم الاهتمام بالمرحلة الابتدائية خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، طبقا لتوجيهات الإمام الأكبر، والعمل على متابعتها عن قرب، لأنها نواة التعليم الأزهري.

ووجه رئيس قطاع المعاهد، الشكر للدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس القطاع السابق، على الفترة التي قضاها في منصبه.

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مصراوي Masrawy

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