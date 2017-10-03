في وجود المحترفين.. المنتخب الوطني يواصل استعداداته لموقعة الكونغو

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

اكتملت اليوم الثلاثاء، صفوف المنتخب الوطني، بوصول جميع المحترفين بالخارج الذين تم استدعاؤهم للانضمام إلى المعسكر استعدادًا لمواجهة الكونغو، يوم الأحد المقبل، في الجولة قبل الأخيرة لتصفيات كأس العالم.

وأدى المنتخب الوطني مساء اليوم تدريبه الثاني باستاد الجيش المصري ببرج العرب، تحت قيادة مديره الفني هيكتور كوبر، حيث استغرق المران ساعة ونصف، فيما أدى بعض اللاعبين تدريبًا خفيفًا مثل محمد صلاح وعمرو جمال ولاعبى الأهلي العائدين من تونس.

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وخضع محمود كهربا وحسام عاشور لتدريبات علاجية تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق، على أن يتحدد غدًا موقفهما من الاستمرار في المعسكر من عدمه.

وكان المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المشرف العام على المنتخب، حرص على التواجد مع المنتخب فى معسكره الذي بدأ أمس لمؤازرة الفريق.