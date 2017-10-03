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مدرب حراس الإسماعيلي يوجه رسالة لـ«ناجي» بعد إستبعاد عواد من المنتخب

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مدرب حراس الإسماعيلي يوجه رسالة لـ«ناجي» بعد إستبعاد عواد من المنتخب مدرب حراس الإسماعيلي يوجه رسالة لـ«ناجي» بعد إستبعاد عواد من المنتخب

التحرير

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وجه سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلى، رسالة لمدرب حراس الوطنى أحمد ناجي عقب استبعاد الحارس محمد عواد من قائمة المنتخب الأخيرة، إستعداداً لمباراة الكونغو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات 2018.

وقال سعفان لـ«ناجى»:" رغم إشادة كل المحللين الرياضيين والنجوم السابقين بمستوى محمد عواد خلال مشاركته مع الاسماعيلى بالدورى أمثال خالد الغندور وأحمد حسام ميدو وحازم إمام وكذلك وزير الرياضة، إلا أنه لم ينضم للمعسكرات وهو أمر لا أفهمه ولا أدركه ".

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وأضاف سعفان فى تصريحه للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي:" الحارس محمد عواد سيكون ضمن قائمة المنتخب فى كأس العالم بروسيا بالإضافة لأحمد الشناوى حارس مرمى ".

وفى السياق ذاته أوضح سعفان أن محمد فتحى لاعب الإسماعيلى سيكون له مستقبل كبير لما يتمتع به من امكانيات وقدرات عالية وسيكون له دور مع المنتخب خلال الفترة القادمة .

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التحرير

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