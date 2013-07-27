هل نجحت أمل العوضي في اختيار إطلالاتها؟

تطل المذيعة الكويتيّة أمل العوضي في أيام شهر رمضان المبارك بمختلف الأزياء في برنامجها BLACK & WHITE حتى أصبحت متابعة ما ترتديه من هوايات السيدات في الخليج . تعمتد نجمة التلفاز على أن تختار أزياء مختلفة في كل حلقة, وقد تعاونت في هذا الموسم مع المصممة نجوى الفضلي وبوتيك لابورجوازي وغيرهم لتظهر بتصاميمهم على شاشة التلفاز. أما الماكياج فقد اختارت لمسات خبيرة التجميل الكويتيّة الشهيرة آلاء دشتي. يعتقد البعض أنّ إطلالات أمل العوضي مبالغة جداً بالنسبة لبرنامج مسابقات ترفيهي، وغير مناسبة كليًّا مع روحانية الشهر الفضيل، ويخالفهم البعض الآخر حيث يستمتعون بمتابعة إطلالاتها المتجددة يوميًّا. نتفق بدورنا مع الرأي الأول إذ نقترح على أمل أن تظهر بإطلالة خفيفة وناعمة بين وقت وآخر. شاهدي إطلالات أمل العوضي في برنامجها الرمضاني وشاركينا برأيك.