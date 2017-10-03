حازم إمام يغيب عن تدريبات الزمالك

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تغيب حازم إمام قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن التدريبات التي خاضها الفريق الأبيض، اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادي بميت عقبة.

وحصل إمام على إذن من الجهاز الفني بقيادة نيبوشا، بالغياب بسبب الإصابة الأخيرة التي تعرض لها خلال لقاء إنبي في الدوري المصري الممتاز.

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وأكد محمد أسامة طبيب الزمالك أن اللاعب اقترب من التعافي من الإصابة التي يعاني منها ولكنه يخضع لبعض التدريبات التأهيلية لتقوية العضلة، مضيفا أنه سيشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية خلال معسكر الفريق المقبل.

وأصيب حازم إمام بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام إنبي في الدوري التي أقيمت يوم الجمعة الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.