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الرئيس العراقي عن وفاة طالباني: خسرنا قائدًا لامعًا

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مصراوي Masrawy

الرئيس العراقي عن وفاة طالباني: خسرنا قائدًا لامعًا

09:35 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

الرئيس العراقي عن وفاة طالباني: خسرنا قائدًا لامعًا

الرئيس العراقي فؤاد معصوم

بغداد - (د ب أ):
قدم الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الثلاثاء، تعازيه بوفاة الرئيس السابق، الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني، جلال الطالباني، مؤكدا أن الشعب العراقي خسر قائدا لامعا ومناضلا صلبا.

وقال معصوم، في برقية تعزية: "تلقينا بألم وحزن عميقين النبأ المفجع بوفاة رئيس الجمهورية السابق الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس جلال طالباني، الشخصية السياسية الكردية العراقية اللامعة، الذي فارق الحياة في أحد مستشفيات العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء بعد معاناة مع المرض".

وأضاف انه "حسبنا في هذه الخسارة ما تركه المغفور له من تاريخ نضالي حافل وذكر طيب في قلوب شعبه وأمته وجميع من عرفوه، ونعرب عن ثقتنا الراسخة بان اسمه سيظل مكتوبا في الصحائف البيضاء لتاريخ عراقنا الحبيب".

ومن ناحيته، تقدم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالتعازي للشعب العراقي برحيل طالباني، قائلا للصحفيين في بغداد "نقدم بالتعازي إلى الشعب العراقي عموما والشعب الكردي على وجه الخصوص".

وأعلن رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، اليوم الثلاثاء، الحداد لمدة أسبوع على وفاة الطالباني.
ومن جانبه، وجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية إلى عائلة الرئيس العراقي السابق.

ونعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ببالغ الحزن والأسى، الرئيس العراقي السابق، مقدما عميق تعازيه القلبية لأسرة الفقيد ولجمهورية العراق رئيسا وحكومة وشعبا.

كما تقدم الأمين العام بخالص التعازي الي أكراد العراق والقيادات السياسية والحزبية في كردستان العراق، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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