الأزهر يدين التفجير الإرهابي بالبحرين

كتب - محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشَّريف، التفجير الإرهابي الذي استهدف قوة أمنية، مساء الاثنين، في منطقة "الديه" بالعاصمة المنامة بالبحرين، وأسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة.

وأكد الأزهر في بيان اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تسعى لإشاعة الفوضى وتكدير الأمن وترويع الآمنين بمملكة البحرين، تؤكد ضرورة اصطفاف وتكاتف العالم لمواجهة خطر الإرهاب، والقضاء عليه وتجفيف منابعه ومنع تمويله.

ودعا الأزهر، أن يمنّ الله على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ البحرين وشعبها من كل سوء.