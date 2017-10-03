ترامب يصل إلى بورتوريكو لتفقد أضرار إعصار ماريا

واشنطن - (د ب أ):

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى بورتوريكو لمعاينة الأضرار التي سببها إعصار ماريا منذ أسبوعين.

وقال ترامب، الذى سيحلق فوق الجزيرة في طائرة مروحية، قبل مغادرته للبيت الابيض إن الظروف بدأت تتحسن في بورتوريكو وأشاد بجهود الحكومة الامريكية.

وتابع ترامب "اعتقد انه أصبح واضحا للجميع الأن أننا قمنا بعمل رائع، والناس ينظرون إلى ذلك ففي ولاية تكساس وفلوريدا، قمنا بواجبنا على أكمل وجه، ودعوني اقول لكم شيئا: أعتقد أننا قمنا بواجبنا أيضا في بورتوريكو، والوضع هنا أكثر صعوبة".

وأشار ترامب إلى جهود الاغاثة من الكوارث في الولايتين الامريكيتين جنوبي البلاد عقب الاعصارين الاخيرين هارفي وإرما.

وتأتى هذه الزيارة بعد أيام قليلة من تبادل ترامب وكارمن يولين كروز، عمدة سان خوان، انتقادات حادة لجهود الحكومة الامريكية.

واتهم ترامب، يوم السبت الماضي ، كروز بالتصرف على نحو "سيئ" تجاهه، وانتقد قيادتها وزعم أن سكان بورتوريكو لم يقوموا بدورهم في انقاذ الجزيرة.