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ردًا على نتنياهو.. حماس تدعو لتعزيز الوحدة الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

ردًا على نتنياهو.. حماس تدعو لتعزيز الوحدة الفلسطينية

09:31 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

ردًا على نتنياهو.. حماس تدعو لتعزيز الوحدة الفلسطينية

غزة - (د ب أ):

ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته لجهود المصالحة الفلسطينية، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"،اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز مساعي تحقيق الوحدة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، في بيان صحفي "إن الاحتلال الإسرائيلي هو المتضرر الرئيس من الوحدة والمصالحة، كونها مصدر قوة للشعب الفلسطيني الذي أراد له أن يبقى منقسما".

وأضاف برهوم أن الرد الحقيقي على تصريحات نتنياهو حول المصالحة، يجب أن يكون بمزيد من الوحدة والترابط والإسراع في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وإنجاز استراتيجية وطنية تجتمع عليها مكونات الشعب الفلسطيني من أجل التفرغ لمواجهة الاحتلال".

كان نتنياهو قال اليوم إنه "لن يقبل بمصالحة (فلسطينية) وهمية لا تشمل اعتراف حماس بإسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي ضمن ثلاثة شروط ينبغي الموافقة عليها".

وذكر نتنياهو خلال جلسة لحزب الليكود عقدها في مستوطنة "معاليه ادوميم" شرق مدينة القدس أنه "غير مستعد لقبول مصالحات وهمية يتصالح فيها الفلسطينيون على حساب الوجود الإسرائيلي".

وأضاف أن من يرغب بإبرام مصالحة كهذه؛ فهذا أمر سهل فعليكم أن تعترفوا بدولة إسرائيل، وتفككوا الجناح العسكري التابع لحماس، وتقطعوا علاقتكم مع إيران التي تدعوا لتدميرنا".

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مصراوي Masrawy

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