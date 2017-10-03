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إضراب عام واحتجاجات حاشدة في برشلونة

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مصراوي Masrawy

إضراب عام واحتجاجات حاشدة في برشلونة

09:28 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

إضراب عام واحتجاجات حاشدة في برشلونة

إضراب عام واحتجاجات حاشدة في برشلونة

(مصراوي):

تجمع الآلاف من المتظاهرين في ساحة الجامعة وأمام مقر الشرطة العام في مدينة برشلونة، في إطار الإضراب العام الذي بدأ صباح اليوم الثلاثاء.

وحسب وكالة الأناضول، تجمع آلاف المتظاهرين في مركز مدينة برشلونة، ورددوا هتافات ضد والشرطة الإسبانيتين.

وفي وقت سابق اليوم، انطلق إضراب عام في الإقليم تلبية لدعوة نقابات ومنظمات مدنية مؤيدة لانفصال الإقليم.

وبلغت نسبة المشاركة في الإضراب العام ببرشلونة 80%، مما تسبب في شلل كبير بمختلف مناحي الحياة، لاسيما خدمات النقل العام والتعليم والصحة، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وكانت الجماعات المؤيدة للاستقلال والاتحادات العمالية دعت لإضراب عام بعد أن حاولت الشرطة الإسبانية بالقوة إغلاق لجان الاقتراع أول أمس الأحد بعد أن حظرت المحكمة الدستورية إجراء استفتاء الاستقلال.

وذكرت سلطات كتالونيا أن 893 شخصا اصيبوا خلال مواجهات بين معارضين ورجال الشرطة الذين كانوا يحاولون منع إجراء الاستفتاء الشعبي.

قالت السلطات الكتالونية إن أكثر من 2.2 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء من مجموع 5.3 مليون ناخب مسجل.

وأمس الإثنين، أعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالح الاستفتاء الذي تصفه مدريد بأنه “غير شرعي”، بلغت 90%.

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مصراوي Masrawy

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