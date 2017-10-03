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البنك المركزي يرفع نسبة الاحتياطي الالزامي من 10% إلى 14%

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البنك المركزي يرفع نسبة الاحتياطي الالزامي من 10% إلى 14% البنك المركزي يرفع نسبة الاحتياطي الالزامي من 10% إلى 14%

التحرير

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قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتبارًا من 10 أكتوبر 2017.

وفي ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات آدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي، بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة.

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جدير بالذكر أن نسبة الاحتياطي الإلزامي استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجيًا بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفى ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

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التحرير

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