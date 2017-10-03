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سيد علي يغلق الهاتف بوجه متعهد أفراح استغل مريضًا عقليًا (فيديو)

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سيد علي يغلق الهاتف بوجه متعهد أفراح استغل مريضًا عقليًا (فيديو) سيد علي يغلق الهاتف بوجه متعهد أفراح استغل مريضًا عقليًا (فيديو)

التحرير

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انتقد الإعلامي سيد علي، مساء الثلاثاء، استغلال متعهدي الأفراح الشعبية، لمريض عقلي، يُدعى أحمد الديب، 32 عام، من ميت غمر - الدقهلية، وتقديمه كفقرة غناء ليسخر منه الحضور.

قال علي، خلال تقديمه برنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، «متعهدو الأفراح السفلة يستغلوا شاب متأخر عقليًا، عشان يضحكوا الناس عليه، هل ده معقول؟ إيه القسوة دي؟ جبنا القسوة دي منين؟ أطالب برد فعل من مؤسسات الدولة».

أضاف: «أي حاجة بتجيب فلوس وخلاص، أي حاجة نضحك الناس عليها وخلاص، بدل ما نعالجه ونطبطب عليه، شوفوا دينا بيأمرنا إزاي نتعامل مع الحيوانات مش البني آدمين المتأخرين عقليًا، شوفوا إزاي بقينا بنتعامل مع الغلابة والمرضى».

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ومن جانبه؛ أجرى علي بكر، مالك الفرقة الشعبية التي تُقدم الشاب أحمد الديب، كفقرة بالأفراح، مداخلة هاتفية بالبرنامج، فسأله «علي»: «هل من المناسب أننا نطلع شاب يعاني من تخلف عقلي كفقرة حتى يسخر منه الناس؟»، فرد: «إيه متخلف عقلي؟ أنا مش فاهم إيه متخلف عقلي؟»، فما كان من مقدم البرنامج إلا أن أغلق الهاتف بوجهه، قائلًا: «لما تبقى تفهم ابقى كلمني».

وانتشر  لغناء أحمد الديب، مؤخرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصاحب ذلك فيديوهات أخرى و«كوميكس» ساخرة منه، حتى كشف أحد النشطاء حالة الشاب المصاب بتأخر عقلي.

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التحرير

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