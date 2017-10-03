محافظة القاهرة تشن حملة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية

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اجتمع اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، مع مديرى عموم الإدارات التعليمية ومديرى المدارس الثانوية، والفريد اسكندر مستشار التعليم بالمنطقة الشمالية، وذلك بمبنى مجمع الأحياء بروض الفرج، لمناقشة تفاصيل مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، أنه تم مناقشة كيفية التنسيق بين الإدارات التعليمية والأحياء من أجل غلق المراكز التعليمية الخاصة، مع محاسبة المدرسين العاملين بها.

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وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم الاتفاق على تنظيم مجموعات مدرسية، يتم اختيار الطالب للمدرس دون فرضه عليه، موضحا أن مديرى الإدارات التعليمية سيقومون بالمرور اليومى على هذه المجموعات المدرسية، للحرص على جودتها ومنع الدروس الخصوصية.