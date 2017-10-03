الخارجية السعودية ترحب بالمصالحة الفلسطينية

(مصراوى):

نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية ترحيبه بتطور جهود المصالحة الفلسطينية، حيث عبر المصدر عن تطلعه بأن تثمر جهود حكومة الوفاق في تكريس الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام بين الفلسطينيين وإنهائه بكل تبعاته.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة تعد منعطفاً هاماً في تاريخ القضية الفلسطينية، بما يستجيب إلى طموحات الشعب الفلسطيني، والمضي قدمًا في العملية السياسية لاستعادة حقوقه المشروعة.

وعقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، الثلاثاء، أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، في خطوة أولى على طريق إرساء عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا إلى القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007.