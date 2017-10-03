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حفتر يلتقي المبعوث الأممي لدى ليبيا الخميس المقبل

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مصراوي Masrawy

حفتر يلتقي المبعوث الأممي لدى ليبيا الخميس المقبل

09:01 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

حفتر يلتقي المبعوث الأممي لدى ليبيا الخميس المقبل

المشير خليفة حفتر

بنغازي - (أ ش أ):

قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إن لقاءه بالمبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، سيكون الخميس المقبل بمقر القيادة العامة بمدينة بنغازي لمناقشة ما وصلت إليه الأطراف الليبية في اجتماعات تونس، وطرح حلول للأزمة الحالية.

وأضاف حفتر في تصريح مكتوب نشرته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، اليوم الثلاثاء، إنه يرفض مبدأ الجلوس مع أي من قادة هذه الجماعات غير المنضبطة، ردًا على ما أثير حول اجتماعه مع آمر كتبة «ثوار طرابلس» هيثم التاجوري.

ونفى حفتر الاجتماع مع آمر كتيبة "ثوار طرابلس"، هيثم التاجوري، في العاصمة الفرنسية باريس التي زارها الأيام الماضية.

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Asha

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