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تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى مقتل شرطيين روسيين في داغستان

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مصراوي Masrawy

تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى مقتل شرطيين روسيين في داغستان

08:55 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى مقتل شرطيين روسيين في داغستان

عناصر من الشرطة في مخاشكالا عاصمة داغستان

موسكو - (أ ف ب)
تبنى تنظيم الدولة الاسلامية، الثلاثاء، مسؤولية مقتل شرطيين في جمهورية داغستان الروسية المضطربة في منطقة القوقاز.

ونقل موقع "سايت"، الذي يعنى بمراقبة مواقع تنظيمات الاسلامية المتطرفة، عن تقرير نشرته بالعربية وكالة أعماق الدعائية، إن ثلاثة مقاتلين من تنظيم الدولة الاسلامية قتلوا الشرطيين الروسيين قرب مدينة كيزيليورت في داغستان الأحد.

بدورها، قالت لجنة مكافحة الارهاب الوطنية الروسية، في بيان، إنها تمكنت، الأحد، من القضاء على "رجلي عصابات" من المتورطين بقتل الشرطيين خلال "عملية ضد الارهاب" في داغستان.

وأضاق البيان أنه كان بحوزة الرجلين الذين قتلتهما الشرطة بندقية صيد وسكينا وبندقية أخرى تعود لأحد الشرطيين، دون تفاصيل أخرى.

وصدر البيان بعد اعلان محققين محليين أن مهاجما لم تعرف هويته، قام الاسبوع الماضي بمهاجة شرطي ليلا وطعنه في عنقه في قرية في داغستان، قبل أن يتوفى الشرطي لاحقا متأثرا بجروحه.

وداغستان التي تقع بمحاذاة الشيشان شرقا، كانت منطلقا للمقاتلين الذين يتوجهون إلى سوريا للالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية.

وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية، عام 2015، عن تأسيس فرع في شمال القوقاز.

وتبنى هذا الفرع عددا من الهجمات على رجال الشرطة في داغستان في السنتين الماضيتين بواسطة البنادق والمتفجرات، في حين تواصل القوات الامنية المحلية محاربة التمرد الاسلامي.

هذا المحتوى من

AFP

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