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وزيرا النفط بالسودان وبيلاروسيا يبحثان مجالات الطاقة والتصنيع

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مصراوي Masrawy

وزيرا النفط بالسودان وبيلاروسيا يبحثان مجالات الطاقة والتصنيع

08:54 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

وزيرا النفط بالسودان وبيلاروسيا يبحثان مجالات الطاقة والتصنيع

الدكتور عبد الرحمن عثمان

الخرطوم - (أ ش أ):
بحث وزير النفط السوداني الدكتور عبد الرحمن عثمان، مع نظيره البيلاروسي فاديمير باتوبشيك، سبل التعاون في مجال الطاقة والتصنيع خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وشملت المباحثات مجالات الغاز وتصنيع قطع الغيار والمعدات النفطية والدراسات والبحوث وصناعة الآليات الخاصة بالصناعة النفطية، إلى جانب الدفع بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين، خلال اجتماعات اللجنة الوزارية.
قال الوزير البيلاروسي، إن العلاقات بين البلدين تسير بخطى واسعة لتحقيق الإرادة السياسية في التعاون الاقتصادي، مبرزًا جاهزية بلاده لإنفاذ كافة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، إضافة إلى المزيد من التعاون في المجالات التي حددها الخبراء من الجانبين طبقا للإمكانيات المتاحة.

وأضاف أن التعاون المصرفي سيمكن من إنفاذ التعهدات، لافتًا إلى التعاون التام في مجال توليد وتوزيع الطاقة، وتسريع وتيرة العمل في التصنيع، مؤكدًا أن بلاده تعتبر السودان بوابة إفريقيا في الاستثمار والتعاون الاقتصادي.

من جانبه، أوضح الوزير عبد الرحمن عثمان، إمكانيات السودان في التصنيع النفطي بمنطقة البجراوية، داعيًا الجانب البيلاروسي إلى التعاون في تصنيع معدات المصافي والغاز، ومؤكدًا أن المتابعة اللصيقة للاتفاقيات تمكن من الوصول إلى نتائج ملموسة.

وفي سياق متصل، التقى وزير النفط البيلاروسي اليوم بوزير الخارجية السوداني، الدكتور إبراهيم غندور، بمكتبه ظهر اليوم، وبحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين وترقية فرص التعاون في المجالات المختلفة.

وأكد غندور - خلال اللقاء - تطلع السودان لبناء شراكة اقتصادية مع بيلاروسيا، منوهًا إلى أن التعاون الاقتصادي سيكون العمود الفقري للعلاقات بين البلدين، وحرص القيادة السياسية في السودان على دعم وتعزيز تلك العلاقات.

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