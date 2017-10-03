نيبوشا يختار 27 لاعبا لمعسكر الزمالك في التجمع الخامس

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كتب- كريم قماح

قرر المونتجيري نيبوشا المدير الفني للقريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك اختيار ٢٧ لاعبا للدخول في معسكر مغلق بالتجمع الخامس غداً، استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز، عقب فترة التوقف الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطنى لمواجهة الكونغو بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2017.

ويغيب لاعبي الزمالك المنضمين للمنتخب وهم أحمد الشناوي وطارق حامد وعلي جبر عن معسكر الفريق، بينما ضمت القائمة الأسماء التالية..

حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح ومحمود عبدالمنصف

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خط الدفاع: محمد مجدي - محمود علاء - حازم إمام - أحمد فتوح - أحمد مجدي

خط الوسط : أحمد توفيق - محمود عبدالعاطي"دونجا" - أحمد داودا - محمود حمدي "الونش" - معروف يوسف - محمد أشرف "روقة" - أحمد كابوريا - محمد الشامي - صلاح عاشور - أحمد مدبولي - عبدالله جمعه - أحمد رفعت

فى الهجوم: كاسونجو - باسم مرسي - رزاق سيسيه - يوسف أوباما - خالد قمر - محمد رمضان - أيمن حفني