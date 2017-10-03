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الشناوي: «كان لازم أقف جنب شريف إكرامي» (فيديو)

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الشناوي: «كان لازم أقف جنب شريف إكرامي» (فيديو) الشناوي: «كان لازم أقف جنب شريف إكرامي» (فيديو)

التحرير

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قال أحمد الشناوي، حارس مرمى الوطني، إن مواجهة الكونغو بمثابة «فرصة عمر» للمنتخب، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين لا يهتمون بمن سيلعب ومن يجلس بديلًا، وأن هناك هدفًا واحدًا هو التأهل لكأس العالم.

ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره الكونغو يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم  2018.

وعن مساندته لشريف إكرامي، أكد «الشناوي»، خلال تصريحاته اليوم الثلاثاء، من برنامج «، الذي يعرض على قناة ON sport، أنه يعتبر حارس الأهلي شقيقه الأكبر، معلقًا: «كان لازم أقف جنبه، وكلنا واحد المهم توصل ».

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وتعرض «إكرامي»، لانتقادات لاذعة، عقب خطأه في مباراة الأهلي والترجي التونسي، وتسببه في هدف في شباك فريقه، قبل أيام في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


 

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